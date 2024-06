Reprodução: Instagram Cleo Pires posta fotos cochilando em lugares inusitados

A atriz Cleo Pires abriu, nesta terça (18), um álbum de fotos com um tema inusitado: os momentos de cochilo da artista. Em casa, no carro e até nas gravações de novela são alguns dos locais nos quais a filha de Gloria Pires aproveitou para dormir.

“Quem me conhece sabe”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários das fotos em lugares inusitados, os seguidores da artista se divertiram com a postagem e embarcaram na brincadeira.

Cleo Pires cochilando no carro Reprodução: Instagram Cleo Pires cochilando com Giovanna Ewbank e Erika Januza Reprodução: Instagram Cleo Pires cochilando Reprodução: Instagram Cleo Pires cochilando durante maquiagem Reprodução: Instagram Cleo Pires cochilando no sofá Reprodução: Instagram Cleo Pires cochilando no carro Reprodução: Instagram Cleo Pires cochilando no sofá Reprodução: Instagram Cleo Pires cochilando no sofá Reprodução: Instagram

"As vezes Bela adormecida, as vezes Bela desmaiada", ironizou uma usuária. "Quantos dias esteve acordada?", questionou uma segunda. "Nós mulheres meio Cléo Pires", brincou uma terceira. "Quanto tempo os gatos dormem? Até dezesseis horas por dia. Ta explicado", elogiou uma quarta.

Cleo Pires é filha da atriz Gloria Pire e do cantor Fábio Júnior. A artista se tornou nacionalmente conhecida pela personagem Lurdinha, na novela "América". Ela também atuou em sucessos como as obras "Caminho das Índias", na qual interpretou Surya Ananda, e "Salve Jorge", com a personagem Bianca.

