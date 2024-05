Reprodução Instagram - 16.5.2024 Cantor Fábio Jr. com os cinco filhos: Tainá, Záion, Cleo, Krízia e Fiuk

O ator, cantor e compositor Fábio Jr. , de 70 anos, usou as redes sociais para publicar um registro junto com os familiares e celebrar o Dia da Família, que foi comemorado na última quarta-feira (15).



Nas fotos, o músico aparece ao lado da atual esposa, Fernanda Pascucci, e dos cinco filhos frutos de antigas relações dele: Cleo Pires , Tainá Galvão, Krizia, Fiuk e Záion. Fora eles, Fábio surge também com os genros e outros parentes.



"Dia da Família. Amo vocês muitão", escreveu ele como legenda da publicação que fez no Instagram. Fábio Jr. já se casou 7 vezes. A primogênita Cleo é fruto da relação com Gloria Pires. Já Fiuk, Thayna e Krízia são do matrimônio com Cristina Karthalian. O caçula Záion é filho do cantor com Mari Alexandre.



Recentemente, Mari Alexandre e Fábio Jr. polemizaram por conta de um embate judicial que travam pela guarda do filho. A informação foi dada por Fabíola Reipert na Record TV durante a atração “Hora da Venenosa”.

