Reprodução/Instagram Marido de Rita Lee lançará versão inédita de 'Volare'; saiba mais

Neste domingo (9), os fãs de Rita Lee poderão conhecer uma versão inédita da música 'Volare', do italiano Domenico Modugno, gravada pela cantora e o marido, Roberto de Carvalho. A canção será exibida no Fantástico.

O músico explicou que ele e a esposa fizeram algumas adaptações na letra.

"Depois que a Rita partiu, ficou muito claro para mim que a [nova] letra da música era uma metáfora da ascensão dela. Da presença dela que se elevava e se materializava em tudo que a cercava, em tudo que me cercava", disse ele para a repórter Renata Ceribelli, antecipado pela colunista Mônica Bergamo.

No sítio em Cotia, onde a artista viveu os últimos dias, Roberto vai mostrar os locais preferidos da amada, como o lago que ela energizou colocando cristais ao redor e dentro dele.

