Reprodução / Instagram Nego do Borel ameaça bater em MC Daniel: ‘Eu te cubro na porrada’

Mais um capítulo da treta entre MC Daniel e Nego do Borel se desenrola. O rapper apareceu nas redes sociais para alfinetar o cantor, que perdeu uma luta de boxe para MC Gui, no sábado (24). Nego do Borel se irritou com os comentários e ameaçou bater em MC Daniel.

"MC Gui, mano, você fez a vontade do Brasil, da história do funk. Te amo, moleque. Insuportável do Borel, cara mais chato da história da música", escreveu Daniel ao postar uma foto em que um homem segura um cartaz com a frase 'descanse em paz', em referência ao nocaute sofrido pelo artista no ringue.

MC Daniel também comentou em um post no Instagram: “Vamos moleque, pela história do funk, do Brasil. Ensina o alma suja, biscoiteiro, emocionado, a ter respeito pelas pessoas do movimento. Fruta podre cai sozinha, história vai ser feita”.

Nego do Borel postou um Story, no domingo (25), respondendo ao comentário de MC Daniel. “Ô MC Daniel, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você encontrou gente da minha equipe um tempo atrás e o que você falou para eles? ‘Porr*, eu não sei o que o Nego do Borel tem contra mim. Esse cara não larga meu pé’. Olha só, perdi na luta lá, e você mais uma vez falando besteira na internet”, começou.

“Deixa eu te falar uma coisa, aí depois você me vê no racha do maneirinho lá, da rapaziada e você finge que nada aconteceu. Você me vê na rua e finge que nada aconteceu”, disse o cantor.

Em seguida, Nego do Borel ameaçou bater em MC Daniel. “Mas deixa eu falar uma coisa pra tu, Daniel. O pouquinho de boxe que eu aprendi, aquele cara que perdeu ontem no boxe lá, eu te cubro na porrada, ta bom seu cuzã*? Não vai ter bagulho de segurança não, se garante nos seus seguranças não que eu te meto a porrada, ta?”, avisou.

Até o momento da publicação o MC Daniel não respondeu ao Nego do Borel.

EITA! Nego do Borel manda recado para MC Daniel após o artista fazer comentário sobre a luta dele: “Um pouquinho de boxe que eu aprendi, eu te cubro na porrada”. Eae o que vocês acharam? pic.twitter.com/ecQKQ4HCvC — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) February 25, 2024





