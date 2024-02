Reprodução/Instagram MC Daniel detona Nego do Borel após luta com MC Gui: 'Insuportável'

MC Daniel resolveu mandar um recado para MC Gui após o nocaute em Nego do Borel . Os cantores participaram da co-luta principal do Fight Music Show 4.

Nos Stories do Instagram, o ex-namorado de Mel Maia detonou o rival do amigo, que foi nocauteado a 1min54s do terceiro round.





"Mano você fez a vontade do Brasil, da história do funk. Te amo muleque", celebrou Daniel.

Na sequência, ele foi só críticas para Borel. "Insuportável do Borel, cara mais chato da história da música", disparou.





"Fafa essa é pra você irmão", respondeu MC Gui com uma declaração ao amigo.

Vale lembrar que Nego do Borel e MC Gui participaram da mesma edição de A Fazenda e já vinham com um histórico de alfinetadas e polêmicas. Borel aproveitou o contexto da luta para provocar o funkeiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: