Nego do Borel chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos antigas ao lado de Anitta nesta sexta-feira (15). Nos registros, os artistas aparecem em clima de romance, no banheiro de um hotel em Londres, na Inglaterra.



"Que saudade da minha irmã, mesmo de longe, eu fico feliz vendo onde ela chegou e para onde ela leva o nome da música brasileira. Muitas pessoas não aceitam o fato dela ter vindo de uma vida humilde e fazer tanto sucesso, mas Deus tem os seus escolhidos. Eu só agradeço a Deus por ela passar na minha vida e fazer tantas coisas boas para mim e para minha carreira. Confesso que ela é muito chata, mas a chatice dela é sempre para o nosso melhor. Love u!", escreveu ele na legenda da publicação.





















No entanto, a repercussão da publicação não foi tão positiva. Nos comentários, o cantor foi duramente criticado pelos internautas, que apontaram que ele estava se "aproveitando do sucesso" de Anitta. "Mais um querendo subir com a fama da Anitta. Meu amor, você não sobe mais nem de avião", declarou uma usuária do Instagram. "Pronto, agora que usar Anitta como passagem", disse outra. "Forçado ele, né?", acrescentou uma terceira.

Por outro lado, outros seguidores saíram em defesa do artista. "Quanto comentário sem noção, gente! Como vocês adoecem as pessoas. Depois ficam postando sobre empatia, sobre depressão. Ridículos", comentou um. "A galera criticando porém ele está postando porque está chegando o aniversário dela. Eles são realmente amigos desde muitos anos, povo sem noção", disse outro. "Não entendo porque as pessoas vêm aqui só para xingar o cara", revelou mais um.



Ao que tudo indica, Anitta e Nego do Borel voltaram a ser bons amigos após a cantora romper a amizade com o ex-A Fazenda em 2021, após denúncias de agressão feitas por Duda Reis. Isso porque o cantor esteve na festa de 30 anos da artista, no ano passado.

Na época, Nego publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Anitta e do cantor Luan, ex-integrante do UM44K. “30 anos já, muito bom estar com vocês”, legendou.

