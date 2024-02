Reprodução - Instagram - 25.02.24 Thomaz Costa surge com olho roxo





O ator e ex-A Fazenda Thomaz Costa apareceu com os olhos roxos após perder a luta para Luiz Otávio Mesquita, filho de Otávio Mesquita, na noite de sábado (24), pelo Figth Music Show 4.

Visivelmente constrangido com a derrota, Thomaz Costa recalculou rota nas redes sociais e até cumprimentou Luiz Otávio Mesquita após a luta. Antes do duelo, porém, Thomaz partiu para cima de Mesquita em uma sala, gerando confusão generalizada. Porém, os olhos roxos do ator ex-Carrossel chamaram atenção nas redes sociais.





"Thomaz Costa, o mínimo que tu ganhou co essa marra toda é um olho roxo. Comédia", comentou uma internauta. "O otávio mesquita deixando o thomaz costa com olho roxo", percebeu outro.



Leia também Nego do Borel vira piada na web após ser nocauteado por MC Gui





Thomaz Costa comparou a situação ao diagnóstico de dengue. "É, família, o mosquito da dengue me picou. Olha como estou", disse, nos stories do Instagram. Já Luiz Otávio Mesquita reforçou a "vingança" no ringue. "Essa foi pras várias pessoas que me mandaram mensagem pedindo pra eu quebrar a cara dele [Thomaz Costa]. Com todo o respeito, Thomaz. Mas sem humildade, você não vai chegar em lugar nenhum", alfinetou.

Além do olho roxo, Thomaz Costa ganhou vários memes na web e se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais.

Veja:

A cabeça do Thomaz Costa ta como: pic.twitter.com/Fxc2ipVOY1 — SAMENGO (@samengo_ofc) February 25, 2024





ai cara to passando mal o karma é foda o thomaz costa foi fazer gracinha antes da luta e se lascou kkkkk

pic.twitter.com/P5nD5iZtPo — didi tortured poet (@mendespier) February 25, 2024





Luiz Otávio Mesquita acabando com Thomaz Costa KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/M3AbkavaHJ — bad pika 🪷 (@tuiteiitt) February 25, 2024