Em meio ao tratamento contra um câncer, o Rei Charles III se tornou assunto nas redes sociais durante esta quarta-feira (15). O motivo foi o lançamento do primeiro retrato dele desde sua coroação . Isso porque a obra viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões e virando meme.





Feito pelo artista Jonathan Yeo , o quadro tem sido interpretado pelos internautas como uma pintura "demoníaca" que mostra o Rei "queimando no inferno". Outros comentários insinuam ainda que o monarca foi representado com as mãos "sujas de sangue". Isso devido à cor vermelha, que é a principal no retrato.



“Foi um privilégio e um prazer ter sido contratado pela The Drapers’ Company para pintar este retrato de Sua Majestade o Rei. O primeiro a ser revelado desde a sua coroação", escreveu Yeo como legenda da postagem em que compartilha o resultado do quadro.





"Quando comecei este projeto, Sua Majestade o Rei ainda era Sua Alteza Real o Príncipe de Gales. Tal como a borboleta que pintei pairando sobre o seu ombro, este retrato evoluiu à medida que o papel do sujeito na nossa vida pública se transformou", acrescentou o criador do retrato que viralizou na web.





"Faço o meu melhor para capturar as experiências de vida e a humanidade gravadas no rosto de qualquer modelo e espero que tenha sido isso que consegui neste retrato. Tentar captar isso para Sua Majestade o Rei, que ocupa um papel tão único, foi um tremendo desafio profissional, do qual gostei muito e pelo qual sou imensamente grato”, finalizou.





Memes e críticas

O quadro foi alvo de diversos comentários nas redes sociais. Entre críticas e piadas, os internautas opinaram sobre a forma como o Rei Charles foi retratado pelo pintor Jonathan Yeo, especulando que a obra seria uma "sátira" com o monarca.





"Me desculpe, mas o retrato faz parecer que o rei está no inferno", escreveu uma usuária do Instagram. "Parece que ele está tomando um banho de sangue", declarou uma segunda. "Não quero ser rude, mas é o pior retrato que eu já vi", complementou outro. "100% de chance disso ser uma sátira", especulou uma quinta. "O quadro traz a sensação de que ele está com sangue nas mãos", comentou ainda um sexto internauta.

