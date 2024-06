JUSTIN TALLIS/AFP Kate Middleton

Kate Middleton fez sua primeira aparição pública neste sábado (15) após ter anunciado o diagnóstico de câncer no abdômen. A monarca compareceu ao Desfile de Aniversário do Rei Charles III.

Na última sexta (14), a esposa do Príncipe William havia confirmado que marcaria presença no evento. "Estou animada para ir ao Desfile de Aniversário do Rei nesse final de semana com a minha família", contou ela.

Finalmente, a princesa de Gales, Kate Middleton, de 42 anos, revelou que está enfrentando um câncer. Já havia rumores, mas o Palacio de Buckingham havia negado. Porém, em 22/3, Kate postou vídeo confirmando a doença. Ela disse que está fazendo quimioterapia. Reprodução: Flipar Recentemente, o misterioso sumiço de Kate Middleton, após uma cirurgia abdominal, ganhou destaque nas redes sociais e tomou conta dos noticiários. O Flipar mostrou o caso do conteúdo compartilhado em comemoração ao Dia das Mães, que foi editado digitalmente. Reprodução: Flipar Tudo teve início quando a conta de Kate e William nas redes sociais compartilhou uma postagem em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido. Reprodução: Flipar Vale lembrar que Kate passou por uma cirurgia abdominal. Segundo o palácio, ela ficaria afastada das funções oficiais por dois ou três meses (até a Páscoa), e seu retorno dependerá do que disser a orientação médica Reprodução: Flipar O nome da conta é The Prince and Princess of Wales, que pode ser traduzido para o português como O Príncipe e a Princesa de Gales. Reprodução: Flipar A postagem contava também com uma foto de Kate com os três filhos: George, Charlotte e Louis, que têm 10, 8 e 5 anos, respectivamente. Reprodução: Flipar Horas depois, a suspeita de que a foto teria sido manipulada ganhou força quando tanto agências de imagens quanto portais de notícias retiraram o conteúdo dos respectivos arquivos. Reprodução: Flipar Na manhã do dia 11 de março, um comunicado disponibilizado nas redes sociais de Kate e William não só confirmou que a foto foi manipulada digitalmente como se desculpou pelo ocorrido. Reprodução: Flipar A última aparição pública de Kate tinha acontecido na missa de Natal da Família Real britânica em Sandringham, no leste da Inglaterra. Reprodução: Flipar Quando anunciou a cirurgia da princesa, o Palácio de Kensington não informou o motivo da operação, mas esclareceu que era um procedimento planejado. Além de descartar o diagnóstico de câncer (que agora revela-se) e acrescentar que ela deveria retomar compromissos públicos apenas após a Páscoa, em 31 de março. Reprodução: Flipar A partir disso, o sumiço começou a chamar a atenção. Desde o anúncio do procedimento médico de Kate, outros fatores aconteceram na vida da Família Real. Reprodução: Flipar O Rei Charles III foi diagnosticado com câncer e não se ausentou totalmente de suas atividades. William, por sua vez, ficou recluso por um tempo acompanhando a recuperação da mulher, mas retornou aos compromissos reais, sem Kate. Reprodução: Flipar Na controversa imagem, a princesa aparece sem a aliança de casamento, o primeiro grande problema apontado pelos internautas. Reprodução: Flipar Além disso, a princesa Charlotte tem um borrão em sua saia e a manga de sua blusa parece ter sido brevemente apagada. Ainda é possível apontar problemas nas mãos do príncipe Louis e um zíper desalinhado na roupa de Kate. Reprodução: Flipar Em comunicado distribuído pelo Palácio de Kensington, que cuida da comunicação do casal, Kate reconheceu que houve manipulação na imagem. Reprodução: Flipar No entanto, a princesa de Gales afirmou que ela mesma fez a edição da foto, em que aparece sentada e rodeada pelos três filhos -- segundo o palácio, o príncipe William fez a foto. Reprodução: Flipar Kate, então, declarou que de vez em quando experimenta edições, como muitos fotógrafos amadores e pediu desculpas por qualquer confusão que a foto tenha causado. Reprodução: Flipar Kate Middleton, que se tornou princesa de Gales em 2022, após a morte da Rainha Elizabeth II, é um dos membros mais populares da família real britânica. Reprodução: Flipar Antes de fazer parte da família Windsor, trabalhou como garçonete enquanto estudava História da Arte na Universidade de St. Andrews, onde conheceu o príncipe William. Reprodução: Flipar Kate é filha de um ex-piloto e de uma ex-comissário de bordo que fundou uma empresa de venda por entregas de artigos para festas infantis. Seu pai também vem de uma família ligada à aristocracia britânica. Reprodução: Flipar Kate Middleton, que nasceu dia 9 de janeiro de 1982, é a mais velha de três filhos de pais que se tornaram milionários. Seu anel de noivado pertencia à princesa Diana. Reprodução: Flipar Em 29 de abril de 2011, Kate se casa com o Príncipe William, Duque de Cambridge, na Abadia de Westminster, tornando-se Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge. Reprodução: Flipar Ela usou seu título como plataforma para promover causas sociais, incluindo instituições de caridade que apoiam crianças carentes e pessoas com problemas de dependência. Reprodução: Flipar

Middleton também atualizou o público acerca da doença. "Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins", escreveu.

"Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar", finalizou.

O que aconteceu com Kate Middleton?

A última aparição pública da monarca antes do anúncio da doença foi no Natal. De acordo com informações do Palácio de Kensington, Kate Middleton fez uma cirurgia no abdômen no dia 17 de janeiro. Após o procedimento, a princesa se afastou dos compromissos reais e levou o público a teorizar o que poderia ter acontecido com ela.

Entre uma possível traição do marido e boatos de que teria falecido, no dia 22 de março, Middleton postou um vídeo em sua conta oficial anunciando o diagnóstico do câncer abdominal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.