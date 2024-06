Reprodução/SBT - Lourival Ribeiro Chrystian no 'The Noite com Danilo Gentili'

Morreu na última quarta-feira (19) o cantor sertanejo Chrystian, ex-dupla do músico Ralf. A causa da morte não foi divulgada. O artista estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Acontece que, quando anunciaram a morte do musicista, na madrugada desta quinta-feira (20), o programa "The Noite com Danilo Gentili" exibia uma entrevista em homenagem a Chrystian.





Durante a atração noturna, Chrystian estava acompanhado de Renato Teixeira e Sérgio Reis. O apresentador Danilo Gentili veio a público comentar a "coincidência" da entrevista ter sido transmitida no mesmo momento em que a morte do sertanejo foi anunciada.





"Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência, ela foi para o ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito", iniciou ele, por meio das redes sociais.







“Chrystian nos deu a honra de escolher o 'The Noite' para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e Renato Teixeira. Nos divertimos muito!”, acrescentou o apresentador do SBT.





“Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontrá-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado. Deixa uma excelente obra para todos e ótimas lembranças para mim", finalizou Danilo Gentili.

