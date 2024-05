Renato Cipriano Patricia Abravanel, Danilo Gentili, Ratinho entre outros em prol da campanha “Juntos Pelo Rio Grande do Sul”

O SBT entra na corrente de solidariedade em prol de ajudar as vítimas prejudicadas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. A partir deste domingo, 19 de maio, dentro do Domingo Legal , a emissora inicia oficialmente a transmissão da campanha que visa arrecadar o máximo possível de doações.

Celso Portiolli contou com a presença de grande parte do elenco do SBT em união pela causa. Patricia Abravanel, Cesar Filho, Danilo Gentili, Ratinho, Silvia Abravanel, Tirullipa, Michelle Barros, Paulo Mathias, Léo Dias, Cleber Machado, Carlos Alberto de Nóbrega, Cariúcha, Fabiana Karla, Otávio Mesquita e Luis Ricardo estiveram ao vivo no palco do programa.

Entre os itens que podem ser doados estão produtos de limpeza, kits de higiene pessoal e alimentos não perecíveis , em um primeiro momento. Para tanto, a emissora contará com uma Central de Doações em sua sede, em Osasco/SP, que fica na Avenida das Comunicações, 1147 – Km 19 da Rodovia Anhanguera.

As pessoas que vierem entregar donativos serão recepcionadas por artistas e jornalistas do SBT e a campanha envolverá todas as áreas da emissora. O SBT DO BEM está realizando uma força-tarefa que contará com o apoio de toda a rede de emissoras do SBT e SBTistas voluntários.

Ainda neste domingo, uma galerinha que brilha na tela do SBT em “ A Infância de Romeu e Julieta ” invadiu o “ Passa ou Repassa ”. Os protagonistas Romeu (Miguel Ângelo) e Julieta (Vittória Seixas) se unem a Karen (Jolie) e Patrick (Vinicius) formando o time azul. Do lado amarelo, a personagem Lívia (Vivi Lucas) soma forças com Leon (Matheus Ueta), Rosalina (Bárbara Cruz) e Teo (Miguel Schmid) na intenção de vencer.

Portiolli também teve a presença da Família Rafael diretamente de Brusque (SC) enfrentando as sete perguntas do “ Comprar é Bom, Levar é Melhor ”. Se forem bons de jogo, eles poderão levar para casa até 80 mil reais em produtos neste episódio inédito do game show.

O ‘Domingo Legal’ vai ao ar todos os domingos, 11h15, no SBT.

