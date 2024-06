Marcelo de Assis Morre o cantor Chrystian, da dupla com Ralf, em São Paulo

Morreu na última quarta-feira (19), aos 67 anos, o cantor sertanejo Chrystian, que fez dupla com o irmão, Ralf. O sepultamento do músico ocorre nesta quinta-feira (20), às 11h, em São Caetano do Sul. Famosos lamentaram a morte dele nas redes sociais; confira:



“Meu irmão querido? Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir, mas tenho certeza que nosso "Pai" te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian”, escreveu Ralf.



Eduardo Costa: “Meus mais sinceros sentimentos. Que Deus dê forças nesse momento tão difícil”.



“Descanse em paz, ídolo. Que Deus conforte o coração da família ,amigos, fãs”, acrescentaram Rayane e Rafaela.



Eder e Emerson: “Vá em paz, ídolo! Será sempre lembrado com muito carinho por tudo que fez pela nossa música sertaneja”.



“Meu Deus, que tristeza”, lamentaram Maria Cecília e Rodolfo.



Felipe Araujo: “A música sertaneja perde um talento. Mesmo sem termos nos conhecido pessoalmente, sua carreira foi inspiradora. Descanse em paz e que seu legado continue a brilhar”.

