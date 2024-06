Reprodução Instagram - 19.6.2024 Hailey Bieber no sétimo mês de gestação

Grávida pela primeira vez, a modelo norte-americana Hailey Bieber usou as redes sociais na última terça-feira (18) para compartilhar um clique que surpreendeu os internautas. Isso devido ao tamanho da barriga da influencer, que já está no sétimo mês de gestação.



Na foto, Hailey surge com um óculos de sol preto e com um vestido justo da mesma cor que realça o tamanho do abdômen. Ela ainda veste um sobretudo marrom e posa em frente ao espelho de um closet repleto de casacos e outras roupas usadas durante o inverno americano.



Pais de primeira viagem, Hailey e Justin já começaram a ser parabenizados pelos familiares. No último domingo (16), a mãe do cantor comemorou o primeiro dia dos pais dele, data comemorada no dia 16 em países como Estados Unidos.



“Feliz Dia dos Pais, Justin. Você sempre quis ser pai, desde que me lembro. Você tem tanto amor para dar. Você vai ser o melhor pai de todos os tempos. Você já é. Amo você”, escreveu Pattie Mallette, a mãe de Justin Bieber.

Depois de muitas especulações, Hailey e Justin Bieber comunicaram que estão esperando o primeiro filho juntos. A notícia foi dada no dia 9 de maio. Reprodução: Flipar Nas redes sociais, Hailey publicou uma foto com a mão na barriga ao lado do cantor. Reprodução: Flipar Outras imagens que parecem um ensaio romântico também mostravam Justin tirando fotos e coordenando as poses de Hailey. Reprodução: Flipar Diversos famosos também deram os parabéns, como Kendall Jenner, Kim Kardashian, Demi Lovato e Vanessa Hudgens. Reprodução: Flipar Após o anúncio da gestação, os fãs do casal resgataram um vídeo de 2009, que mostra os dois se conhecendo nos bastidores de um programa de TV. Na época, ela tinha apenas 12 anos. Reprodução: Flipar Foi só em 2015 que Justin e Hailey se aproximaram de vez, quando foram flagrados indo ao cinema juntos e em um jantar romântico em Nova York. Reprodução: Flipar Em 2018, o relacionamento de Justin e Selena chegou a fim mais uma vez. Bastou mais um reencontro com Hailey em uma igreja de Miami e pronto: dois meses depois eles estavam juntos de novo, dessa vez em definitivo! Reprodução: Flipar Justin Bieber e Hailey Baldwin se casaram 2018, para a alegria de alguns fãs que torciam por eles. Conheça um pouco mais sobre cada um dos dois! Reprodução: Flipar Justin Bieber nasceu em 1994, em Stratford, no Canadá. Desde muito cedo ele já demonstrava interesse pela música. Reprodução: Flipar Aos 12 anos, participou de um concurso de canto local, no qual seu talento chamou a atenção de Pattie Mallette, que se tornaria sua futura empresária. Reprodução: Flipar Em 2007, vídeos de Bieber cantando covers no YouTube chegaram ao empresário Scooter Braun, que o levou para Atlanta para se encontrar com o cantor e produtor Usher (foto). Reprodução: Flipar Já Hailey Bieber nasceu em 22 de novembro de 1996, em Tucson, Arizona (EUA). Ela é modelo, empresária e influenciadora digital. Reprodução: Flipar Hailey é filha da designer brasileira Kennya Deodato (foto) e neta do pianista e produtor carioca Eumir Deodato, que fez parte do movimento da Bossa Nova e do samba jazz. Reprodução: Flipar Ela também desfilou nas principais semanas de moda internacionais, como Milão, Paris e Nova York, dividindo a passarela com grandes nomes da moda. Reprodução: Flipar Atualmente, Hailey Bieber é considerada uma das principais influenciadoras de moda e beleza, com 52 milhões de seguidores só no Instagram. Reprodução: Flipar





