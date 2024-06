Reprodução: Instagram Ex-BBB participou de outros realitys como o programa De Férias Com o Ex e tentou entrar no elenco de A Fazenda





Nesta segunda-feira (17), Lumena Aleluia usou o Instagram para falar sobre os ataques que recebeu por participar de cenas íntimas na nova temporada de "De Férias com o Ex".

Em um vídeo publicado no feed, a ex-BBB afirmou "estar em paz" por viver um "reencontro com sua subjetividade piriguete".





"Vou fazer este vídeo como um desabafo sobre os últimos acontecimentos relacionados à minha jornada piriguete. Gente, de uma vez por todas, qual é a novidade sobre a subjetividade piranha? Eu tenho uma subjetividade piranha, uma jornada piriguete, e estou vivendo isso da melhor maneira possível, porque estou em paz", iniciou. Ela prosseguiu com sua reflexão: "Me deixem ser piriguete, me deixem ter esse reencontro, esse encontro com minha subjetividade piriguete. Eu sou piriguete, gente. Qual o problema em ser piriguete? Qual é o problema em você ter uma camada subjetiva que acessa um lado piranha? Eu tenho um lado piranha. Estou em paz com meu lado piranha. As pessoas que estão julgando meu lado piranha não pagam minhas contas, me deixem ser piranha, um pouquinho."

Entenda a polêmica

A polêmica começou após os primeiros episódios da nova temporada de "De Férias com o Ex" irem ao ar, mostrando cenas íntimas de Lumena com Flávio Nakagima. Em uma postagem no X (antigo Twitter), feita na última sexta-feira (14), a influenciadora comentou sobre sua orientação sexual e ironizou as críticas feitas por Solange Gomes.

"Sobre minha jornada no 'De Férias com o Ex', para quem está se perguntando: 'Mas, a Lumena não era lésbica?' Respondendo a vocês: O que rola é que eu pego homem quando eu quero p**. E pego mulher quando eu quero gozar", declarou. Lumena participou de uma cena que gerou muita repercussão no reality show. No vídeo que viralizou nas redes sociais, vários casais faziam sexo em um quarto ao mesmo tempo. Solange Gomes não gostou da festa e comparou o programa a uma produtora de filmes pornográficos: "Que horror, meu Deus! Para os homens, como sempre está tudo bem. A degradação das mulheres. É o ‘Brasileirinhas’ da atualidade. Acaba com esse programa. Que nojo”, escreveu ela em seus Stories do Instagram.

A ex-BBB respondeu: "Solange não deve estar transando para se preocupar tanto com a jornada alheia de mulheres maiores de idade, com total consciência sobre seus desejos, corpo e liberdade sexual..."