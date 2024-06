Instagram Hailey Bieber em novos registros no Instagram

A modelo e influenciadora digital Hailey Baldwin Bieber encantou seus seguidores nesta quarta-feira (12). Em uma nova publicação, a esposa do cantor pop Justin Bieber exibiu a barriga, que já está marcada pela gravidez do primeiro filho do casal.



Na publicação, Hailey desabafou sobre como está sendo a gestação. Segundo ela, por conta da gravidez, ela tem sentido um pouco de dor nas costas em decorrência do crescimento do bebê.

Nos Stories do Instagram, a modelo escreveu: "Então... Quem deveria ter me avisado sobre as dores na lombar". Na foto, Hailey posou no Sol, usando trajes esportivos que deixaram à mostra a curvatura da barriga.

Essa não é a primeira vez que a esposa de Justin exibe as curvas da gestação. Durante um passeio, Hailey foi fotografada exibindo a silhueta da barriga, sem medo de mostrar sua gestação ao mundo.

O casal anunciou a gravidez do primeiro filho no início de maio , com um álbum de fotos conceituais. A revelação ao cantor teria vindo após Hailey entrar no terceiro trimestre de gestação, que contabilizam cerca de sete meses, segundo informa a imprensa internacional.

Depois de muitas especulações, Hailey e Justin Bieber comunicaram que estão esperando o primeiro filho juntos. A notícia foi dada no dia 9 de maio. Reprodução: Flipar Nas redes sociais, Hailey publicou uma foto com a mão na barriga ao lado do cantor. Reprodução: Flipar Outras imagens que parecem um ensaio romântico também mostravam Justin tirando fotos e coordenando as poses de Hailey. Reprodução: Flipar Diversos famosos também deram os parabéns, como Kendall Jenner, Kim Kardashian, Demi Lovato e Vanessa Hudgens. Reprodução: Flipar Após o anúncio da gestação, os fãs do casal resgataram um vídeo de 2009, que mostra os dois se conhecendo nos bastidores de um programa de TV. Na época, ela tinha apenas 12 anos. Reprodução: Flipar Foi só em 2015 que Justin e Hailey se aproximaram de vez, quando foram flagrados indo ao cinema juntos e em um jantar romântico em Nova York. Reprodução: Flipar Em 2018, o relacionamento de Justin e Selena chegou a fim mais uma vez. Bastou mais um reencontro com Hailey em uma igreja de Miami e pronto: dois meses depois eles estavam juntos de novo, dessa vez em definitivo! Reprodução: Flipar Justin Bieber e Hailey Baldwin se casaram 2018, para a alegria de alguns fãs que torciam por eles. Conheça um pouco mais sobre cada um dos dois! Reprodução: Flipar Justin Bieber nasceu em 1994, em Stratford, no Canadá. Desde muito cedo ele já demonstrava interesse pela música. Reprodução: Flipar Aos 12 anos, participou de um concurso de canto local, no qual seu talento chamou a atenção de Pattie Mallette, que se tornaria sua futura empresária. Reprodução: Flipar Em 2007, vídeos de Bieber cantando covers no YouTube chegaram ao empresário Scooter Braun, que o levou para Atlanta para se encontrar com o cantor e produtor Usher (foto). Reprodução: Flipar Já Hailey Bieber nasceu em 22 de novembro de 1996, em Tucson, Arizona (EUA). Ela é modelo, empresária e influenciadora digital. Reprodução: Flipar Hailey é filha da designer brasileira Kennya Deodato (foto) e neta do pianista e produtor carioca Eumir Deodato, que fez parte do movimento da Bossa Nova e do samba jazz. Reprodução: Flipar Ela também desfilou nas principais semanas de moda internacionais, como Milão, Paris e Nova York, dividindo a passarela com grandes nomes da moda. Reprodução: Flipar Atualmente, Hailey Bieber é considerada uma das principais influenciadoras de moda e beleza, com 52 milhões de seguidores só no Instagram. Reprodução: Flipar