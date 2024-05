Reprodução/Instagram Hailey Bieber choca ao mostrar barriga de seis meses

Nesta quarta-feira (15) Hailey Bieber atualizou as redes sociais com as primeiras fotos da barriguinha de gravidez desde o anúncio que espera o primeiro filho com Justin Bieber .

A modelo deu o que falar entre os seguidores pelo tamanho da barriga, já que de acordo com o TMZ, a modelo está grávida de seis meses.

"A Hailey ta grávida de seis meses e tá com a barriga muito menor que a minha que não tô", disse uma internauta; "Meu Deus, como ela tá grávida de seis meses, olha o tamanico dessa barriga", comentou outra; "Chocada que ela já está grávida de seis meses, como assim", se chocou uma terceira.

Nas imagens compartilhadas no perfil do Instagram, a influenciadora aparece com um top em formato de borboleta, deixando evidente a gestação. Em outra, ela posa casualmente levantando uma camiseta branca.

Hailey Bieber choca ao mostrar barriga de seis meses Reprodução/Instagram





