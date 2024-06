Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb mostra exercícios de ioga

A ex-esposa do ator Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, de 32 anos , utilizou as redes sociais nesta terça-feira (28) para desabafar com os seus seguidores. A modelo fez uma reflexão sobre a imagem que os influencers transmitem se suas vidas na internet, e afirmou que trata-se de um "mundo de ilusão", e que a vida "não é conto de fadas".



A modelo começa firmando a importância do autoconhecimento: "A análise me salvou. Não só a análise, mas tudo que eu escolhi ler, me informar, as rodas de conversa que eu tive com outras mulheres... tudo isso foi abrindo a minha cabeça, de acordo também com as necessidades que eu tive."

Ela continua: "Ainda mais trabalhando no que trabalho, que não é um meio onde eu possa ser totalmente, inteiramente quem eu sou, o tempo todo. Eu acho que ninguém em nenhuma profissão, né? A gente tem uma persona fora de quem a gente é".

Apoio ao ex-marido

A modelo se manifestou sobre a morte de Romeu, cachorro do ex-marido Cauã Reymond. Na sexta-feira (7), o ator da Globo informou que os dois animais de estimação da raça rottweiler foram envenenados.

Através do Instagram, Mariana Goldfarb publicou uma foto de Romeu dentro de um carro e adicionou o emoji de coração partido. Nos Stories, a modelo resgatou momentos de brincadeira com o pet, em que se refere como "mãe" do animal.

Nos comentários da publicação, fãs do ex-casal também lamentaram a morte trágica de Romeu. "Crueldade sem limites… o ser humano é capaz das atitudes mais horrendas desse mundo… força Mari!", dedicou uma seguidora.

"Meu Deus! Até chorei aqui. Que crueldade tamanha... Os bichos são anjos ente nós. Justiça seja feita!", desejou outra.

Na sexta-feira, Cauã Reymond surgiu nos Stories do Instagram abalado ao revelar que Romeu e Shakira, cachorros da raça rottweiler, foram envenenados e estavam em estado crítico de saúde.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp