Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb mostra exercícios de ioga



Mariana Goldfarb usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira (28) para demonstrar aos seus seguidores alguns dos benefícios do Nauli Kriya, uma prática de ioga da qual é a adepta e consiste em exercícios de respiração que são benéficos ao corpo.

A nutricionista de 34 anos explica: “Os benefícios são muitos, como a eliminação de toxinas do sistema digestivo, estimulação do bom funcionamento dos órgãos, como intestinos, fígado e estômago. O fortalecimento da musculatura abdominal, além de promover a circulação e o desbloqueio da energia em todos os chakras (centros de energia) desde o períneo até a garganta."

Mariana Goldfarb mostra exercício de respiração e explica benefícios Reprodução/Instagram pic.twitter.com/1J9aoEkwY4 — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) May 28, 2024

"Recomenda-se praticar nauli kriya todas as manhãs em jejum, a fim de acender o sistema digestivo para uma adequada assimilação dos alimentos e das emoções que virão de um novo dia", completou.

Mariana Goldfarb explica benefícios da prática de Nauli Kriya Reprodução/Instagram

Vida amorosa

No domingo (26), a influenciadora digital assumiu publicamente o namoro com o empresário Rafael Kemp, seu primeiro romance desde o fim do casamento com Cauã Reymond, em 2023.

Interagindo com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, Mariana publicou uma foto ao lado do rapaz quando uma pessoa a questionou se ela estaria namorando.

Kemp é cofundador de uma marca de bolsas e acessórios sustentáveis ao lado da mãe, Márcia, e do irmão gêmeo, Gustavo. Ele foi listado na revista norte-americana Forbes, onde eles revelam os principais talentos com menos de 30 anos.

Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram