Reprodução Ex- mulher de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb lamenta morte de cachorro

A modelo Mariana Goldfarb se manifestou sobre a morte de Romeu, cachorro do ex-marido Cauã Reymond. Na última sexta-feira (7), o ator da Globo informou que os dois animais de estimação da raça rottweiler foram envenenados.



Através do Instagram, Mariana Goldfarb publicou uma foto de Romeu dentro de um carro e adicionou o emoji de coração partido. Nos Stories, a modelo resgatou momentos de brincadeira com o pet, em que se refere como "mãe" do animal.

Nos comentários da publicação, fãs do ex-casal também lamentaram a morte trágica de Romeu. "Crueldade sem limites… o ser humano é capaz das atitudes mais horrendas desse mundo… força Mari!", dedicou uma seguidora.

"Meu Deus! Até chorei aqui. Que crueldade tamanha... Os bichos são anjos ente nós. Justiça seja feita!", desejou outra.

Na sexta-feira, Cauã Reymond surgiu nos Stories do Instagram abalado ao revelar que Romeu e Shakira, cachorros da raça rottweiler, foram envenenados e estavam em estado crítico de saúde.

"Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo, envenenaram meus dois cachorros, um está à beira da morte, o outro também está muito mal. Provavelmente, o envenenamento foi por carne com chumbinho. Não sei se fizeram isso para tentar roubar minha casa depois, qual foi o motivo de terem feito isso. Eu não consigo entender, mas quem fez isso é de uma maldade", lamentou.

"Quem tem bichinho em casa e cuida do bichinho, ama o bichinho, gato, cachorro, qualquer que seja o bichinho, não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive quando era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal para ninguém, mas eu estou muito triste porque eu divido aqui a minha rotina, o Romeu, a Shakira, eu trago ele para vocês", refletiu o artista, segurando a emoção.