A empresária e influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (17) para explicar por que optou por não usar peruca após a queda de cabelo, ocasionada por conta das quimioterapias previstas no tratamento dela contra leucemia mieloide aguda.





"Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem com peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti 'eu'", explicou, por meio dos stories do Instagram.





No lugar da peruca, Fabiana faz uso de lenços e turbantes. Às vezes, a influenciadora sai sem nenhum tipo de acessório na região da cabeça. "Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca. Até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas", acrescentou.





A filha de Roberto Justus também falou do apoio que recebe do marido, Bruno Levi D'Ancona. Os dois passaram o Dia dos Namorados (12) no hospital porque Fabiana estava internada. "Bruno e eu estamos juntos há 20 anos e não é só pelo tempo, mas pela relação forte que construímos ao longo desses anos", declarou ela, que recebeu o diagnóstico do câncer em janeiro deste ano.

