Reprodução: Instagram Influenciadora ganhou alta após ficar quase 2 dias no hospital

A inlfluenciadora Fabiana Justus recebeu alta nesta quinta (13) após ser internada na útlima terça-feira (11). Para comemorar, a filha do apresentador Roberto Justus postou uma foto com as mãos para cima. "De alta!", escreveu ela na legenda.

Além disso, ela também publicou uma foto ao lado do marido, Bruno Levi. Quando foi internada, Justus explicou que momento no hospital não levaria muitos dias. "Achei que ia passar os cem dias sem internar, mas internei", iniciou ela.





Reprodução: Instagram Fabiana Justus e Bruno Levi após alta da influenciadora

"Meus médicos falaram [...] que a maioria dos pacientes têm que internar para tratar algo pelo menos uma vez. Vamos que vamos, vai ser rápido e logo, logo, estou em casa novamente", disse.

Em janeiro de 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Desde então, ela divide com os seguidores a sua rotina de tratamento para a doença. "Me deem força, me contem histórias positivas, por favor, o que vocês precisam fazer é rezar por mim", desejou ela na época em que descobriu a doença.

