Internada desde a última terça-feira (11), Fabiana Justus passa o Dia dos Namorados (12) ao lado do marido, Bruno Levi , no hospital. A influenciadora falou sobre passar a data em uma instituição hospitalar: “Na saúde e na doença”.



“Nosso vigésimo Dia dos Namorados. O terceiro ‘zicado’. Faz parte! Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Sempre juntos. Temos que comemorar sempre a nossa sorte por termos nos encontrado cedo e por termos tantas coisas lindas para viver juntos ainda”, iniciou.



“Porque mesmo nos momentos mais difíceis, o nosso relacionamento é lindo. É a beleza no meio de qualquer caos. Eu te amo! Meu porto seguro! My rock! Que venham os próximos 50 (no mínimo) Dia dos Namorados (e tomara que sem zicas)”, finalizou a influenciadora.



Na última terça-feira (11), quando foi internada, Justus disse que não revelaria para as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos. A herdeira de Roberto Justus espera ter alta em breve e, por isso, optou por não contar da internação.



“Vamos que vamos! Será rápido e logo, logo estou em casa novamente. PS: as meninas não sabem que estou aqui. Se Deus quiser, nem vão saber! Vão ficar na vovó pelos próximos dois dias”, pontuou.

