O ex-BBB e capoeirista Lucas Henrique, popularmente conhecido como Buda, se pronunciou após Nina Capelly, prima de MC Binn, ter revelado que havia perdido o bebê que esperava. Lucas e Nina se relacionaram após o "BBB 24" e a mulher defendia que o bebê era filho do ex-brother.



Nina usou as redes sociais no último domingo (9) para contar do aborto que sofreu. Ela, inclusive, relatou que estava com "depressão" e também pontuou que Lucas esteve em São Paulo e que prestou apoio a ela. "Infelizmente, perdi o bebê", anunciou.





"Esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, onde eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém", completou a prima de MC Binn.





Por meio de uma nota, enviada pela assessoria de imprensa ao "Gshow", Lucas Buda comentou a perda do bebê, que poderia ser seu filho. "Foi surpreendido com a notícia da perda do bebê e ficou triste porque, como ele mesmo já havia falado algumas vezes, tem o sonho de ser pai. Agora ele segue dando apoio no que for preciso e desejando muita força para que ela fique bem e se recupere logo", diz o comunicado.

