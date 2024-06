Reprodução Instagram - 14.6.2024 Nadja Haddad tatua pés dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad, de 43 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (13) para contar aos fãs que fez uma tatuagem como forma de homenagear os filhos gêmeos, que nasceram prematuros. Um dos bebês morreu logo após o parto enquanto o outro segue internado em uma UTI.





"Adoro tatuagens, tatuagens que tenham sentido, história e gosto de marcar em mim, ainda que esteja marcado no coração. Eu gosto de tatuar o que marca tempo na minha vida. Vou fazer uma homenagem aos meus filhos. Não podia ser diferente", iniciou.





"Antônio e José, meus filhos, por onde eu for os levarei. Caminharemos juntos nessa jornada guiada por Deus, seguindo os passos de Jesus", acrescentou a ex-apresentadora do "Bake Of Brasil" ao expor o desenho que fez na pele, por meio dos stories do Instagram.





Para lembrar dos recém-nascidos, Haddad tatuou os pés dos gêmeos, um em cada braço. Os bebês nasceram no dia 25 de abril em prematuridade extrema. Por isso, foram supervisionados em uma UTI. Antônio morreu no dia 11, duas semanas após o nascimento, na véspera do Dia das Mães (12).





"Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido pelo nosso José", disse ela à época em que anunciou a morte do filho.

Danilo Joan marcou os pés dos filhos no braço Reprodução Instagram - 29.4.2024 Bebês foram chamados como Antônio e José Reprodução Instagram - 29.4.2024 Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan Reprodução Instagram - 29.4.2024





