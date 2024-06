Instagram Juliette Freire e Kaique Cerveny

A campeã do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire , divertiu seus fãs nesta quarta-feira (12) de Dia dos Namorados com a publicação que fez com o seu amado, Kaique Cerveny . Em um carrossel no Instagram, ela mostrou aos Cactos — nome dado aos seus fãs — momentos divertidos com o namorado, sendo um deles um vídeo recriando um meme.



No carrossel, Juliette compilou foto e vídeos divertido com Kaiquem, dentre elas um registro deles usando camisetas com a cara um do outro e com eles combinando pijamas com o rosto dos dois juntos. Entretanto, a cereja no bolo foi a recriação do viral do aniversário de um ano de namoro.

No vídeo, eles aparecem recriando o viral dos tiktokers cearenses Cosmo Lima e Ana Claudenia, em que o casal original dançam a música "Só Você", de Rogerinho", em uma coreografia romântica.

Nos comentários, os seguidores afirmam: "Eles recriando um clássico dos memes" e "Você esperou esse tempo todo só pra fazer esse vídeo né". Juliana Paes também comentou: "São muitas referências e camadas".





