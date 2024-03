Reprodução/Instagram - 17.03.2024 Juliette revela que terá que sair da casa em que mora no Rio de Janeiro: 'O dono pediu'





Juliette começou o domingo (17) abrindo o coração ao falar da casa que mora, no Rio de Janeiro. A cantora revelou que terá que deixar o imóvel e reforçou que a decisão não partiu dela.

No Instagram, a campeã do BBB 21 gravou uma sequência de vídeos mostrando a mansão e reforçou que vai sentir saudades de morar no local.







"Ai, vou sentir saudade da minha primeira casinha no RJ. Mas não é agora não, vai demorar. [...] Tá bom, vivemos três anos aqui", disse a artista enquanto fazia um tour pela casa.





"Tô contando para o pessoal que vamos mudar de casa porque o dono vai morar aqui. Ele pediu e a gente teve que fazer", disse aos risos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



Depois que se mudar, Juliette planeja morar em outra casa na Cidade Maravilhosa, porém, ainda não sabe se pretende alugar ou comprar uma residência na região:

"Tô pensando se eu alugo ou se eu compro. Por quê? Primeiro tem a questão dos investimentos, preciso sentar com meu financeiro e entender. E segundo, não sei se quero ficar o resto da minha vida no Rio, tenho dúvidas. Por isso, provavelmente, vou alugar de novo e decidir isso. Na verdade queria construir a minha casa do zero o jeito que imaginei. Vou começar a procurar casa e é isso", finalizou.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: