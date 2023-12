Reprodução/Instagram Juliette rouba a cena ao posar com o namorado em dia de piscina

Juliette atualizou as redes sociais com novos registros ao lado do namorado Kaique Cerveny. A ex-BBB aproveitou o clima quente para renovar o bronzeado e curtir uma piscina com o amado.

O casal posou em clima de romance na beira da piscina e exibiram os corpos sarados e com roupas de banho na paleta azul.





"Deixa eu ser clichê", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Os amigos famosos fizeram questão de elogiar os pombinhos. "Tudo", declarou Gil do Vigor; "Lindos demais", comentou Pocah; Boa Juju", disse Marina Ruy Barbosa.

Claro que os fãs também se fizeram presentes. "Não sei quem tá passando melhor", "Ô casal bonito!", "Coisa linda!!! Vcs são uns fofos juntos", disseram alguns deles.

