Diuvlgação Kevin Spacey

O ator norte-americano Kevin Spacey, de 64 anos, abriu o jogo sobre a situação financeira. O intérprete afirmou que está passando por uma crise desde que desembolsou quantias milionárias para se defender das acusações de abuso sexual que recebeu.





Spacey declarou ainda que a casa em que morava, localizada em Baltimore, nos Estados Unidos, está sendo leiloada para que ele consiga quitar alguma das dívidas abertas. O ator detalhou a situação em entrevista ao programa britânico "Piers Morgan Uncensored", na última terça-feira (11).





"Esta semana, a casa onde eu estava morando em Baltimore está sendo penhorada. Minha casa está sendo leiloada. Então, eu tenho que voltar a Baltimore para colocar todas as minhas coisas em um depósito", explicou durante participação na atração televisiva.





Conhecido pela atuação no seriado dramático "House of Cards", ele não sabe onde vai morar quando o imóvel for comprado. "A resposta para essa pergunta é: não sei onde vou morar agora. Estou em Baltimore desde que começamos a filmar 'House of Cards' lá", pontuou.





"Houve algumas vezes em que pensei em declarar [falência]. Mas consegui evitar isso. Pelo menos até agora", admitiu Kevin. O veterano de Hollywood atribui os problemas financeiros aos custos que teve para se defender das acusações de abuso sexual.





Em 2023, Spacey foi inocentado de nove acusações de homens em um tribunal londrino, na Inglaterra. Os denunciantes alegavam que os abusos teriam acontecido entre os anos de 2004 e 2013, época em que o acusado trabalhou como diretor artístico no teatro Old Vic de Londres.

