Diuvlgação Kevin Spacey foi inocentado em julgamento por crimes sexuais





Kevin Spacey foi considerado inocente no julgamento por crimes sexuais. A decisão foi deliberada após quatro semanas e o veredito foi anunciado nesta quarta-feira (26), dia em que completa 64 anos, em Londres, na Inglaterra. O ator foi absolvido de nove acusações e chorou após descobrir o veredito do júri.

As informações são da agência Reuters. Spacey era acusado por quatro homens por abusos que teriam ocorrido entre 2001 e 2013. Entre as acusações, estavam agressões sexuais e um crime mais grave, em que ele teria levado uma pessoa a se envolver em atividade sexual sem consentimento. O caso poderia acarretar uma possível pena máxima de prisão perpétua.





Kevin sempre negou as acusações. A absolvição acontece após o ator ser considerado inocente em outro processo civil anterior, em outubro de 2022, quando também foi acusado de abuso sexual pelo ator Anthony Rapp, que afirmava que o crime aconteceu quando ele tinha 14 anos.

Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em "Os Suspeitos" (1995) e melhor ator em "Beleza Americana" (1999), Kevin Spacey foi demitido da série "House of Cards" após o início do escândalo das acusações de assédio. Em 2021, ele foi condenado a pagar US$ 31 milhões aos produtores do seriado da Netflix, por quebra de contrato da produção, com relação às cláusulas com políticas anti-assédio.



