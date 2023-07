Reprodução/Twitter O ator foi absolvido de acusações de crimes sexuais

Na última quarta-feira (26), o ator Kevin Spacey foi absolvido de nove acusações de crimes sexuais por um júri num tribunal de Londres. As denúncias haviam sido feitas por quatro homens, sendo elas: agressão sexual, atentado ao pudor, e também "fazer com que uma pessoa se envolva em atividade sexual com penetração". Apesar de isso não significar que o artista não tenha cometido os atos, os fãs pedem sua volta na série House of Cards, da Netflix.



De acordo com o Daily Mail, o ator que sempre declarou sua inocência, não se conteve e se emocionou no momento de sua absolvição. Enquanto todo o julgamento rolava, Spacey sempre deixou claro que queria retomar sua carreira artística.

"Imagino que muitos de vocês possam entender que há muito para eu processar depois do que aconteceu hoje. Mas gostaria de dizer que estou imensamente grato ao júri por ter se dado ao trabalho de examinar cuidadosamente todas as evidências e todos os fatos, antes de tomarem sua decisão. E estou honrado com o resultado de hoje", afirmou.

Após ser absolvido, os fãs logo levantaram uma grande campanha pedindo sua volta na série House of Cards, um dos maiores sucessos da Netflix. Com as acusações de assédio e agressão sexual vindas de colegas de produção da série, o ator foi demitido da produção em novembro de 2017.

A temporada final da série foi lançada em 2018, mas os últimos capítulos já não agradavam mais os telespectadores, que apontavam uma narrativa fraca. Outros afirmaram que boa parte do público parou de acompanhar com a saída de Spacey.

"Cancelaram o cara. Acabaram com a carreira e vida privada dele. Estragaram a última temporada de House of Cards (sem ele). E no final, era tudo espuma", disse um dos usuários no Twitter. "Agora exclua a 6ª temporada de House of Cards da história da humanidade sem deixar rastros e refaça-a com Kevin Spacy como deveria ter sido!", escreveu outro.

Com isso, os fãs pedem incansavelmente a volta do ator, que tem um histórico um tanto quanto perigoso. Spacey foi condenado a pagar um total de US$ 31 milhões (R$ 161 milhões, aproximadamente) a MCR, produtora da série, em virtude das acusações.

Na época, um juiz do Tribunal Superior de Los Angeles alegou que as acusações contra o artista resultaram em sua demissão e no cancelamento da série. Apesar dos fãs pedirem a volta da produção, e do respeito à Spacey, outra parte do público repudia a volta do artista para o meio artístico.

O ganhador de dois Oscar tornou-se uma espécie de inimigo das produções, e muitos hoje já declaram que jamais voltariam a trabalhar com ele. O medo nos bastidores é constante, e o fato de ter sido absolvido ainda não o transforma em um bom samaritano.

O ator enfrentou acusações históricas de crimes que aconteceram entre 2004 e 2013 e deixaram a estrela de Hollywood com uma fama horrível. Na época, Spacey afirmou ser inocente e os encontros foram consensuais e seu advogado relatou: "Não é crime fazer sexo com alguém do mesmo sexo, porque é 2023, não 1823".

Um dos acusadores, alegou que o ator sentou na frente de um carro ao lado dele enquanto dirigia e agarrou a mão do homem para colocar em sua virilha. Outro, disse que Spacey o agrediu em um evento de caridade, além de colocar a mão em sua perna e agarrar sua virilha.

O terceiro, conheceu o artista em um pub na Inglaterra e depois foi para uma festa na casa de férias de Spacey, onde teve sua virilha agarrada e apertada pelo mesmo. Já o quarto acusador, afirmou que foi agredido sexualmente e drogado pelo ator, e acordou com Spacey fazendo sexo com ele.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko