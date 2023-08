Reprodução / Instagram 15.05.2023 Hailey Bieber estaria tomando frente dos negócios de Justin Bieber

De acordo com o veículo Page Six, Hailey Bieber estaria tomando conta dos negócios de Justin Bieber, seu marido. A modelo estaria, inclusive, indo às reuniões de negócios do artista e falando por ele.

“Hailey assumiu o controle e está fortemente envolvida. Ela participa das reuniões e fala muito por ele. Ela é a voz. Eles estão se tornando esse casal poderoso. Ela é uma grande parte de tudo o que ele está fazendo”, falou a fonte ao Page Six.

A influência de Hailey sobre Justin tornou-se ainda mais aparente em meio a boatos de que ele havia terminado a controversa parceria com o empresário musical, Scooter Braun. Apesar disso, os representantes de Justin e Scooter confirmaram que eles ainda estão trabalhando juntos e, “o cantor não está procurando por um novo empresário".