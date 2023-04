Foto: Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Camila Queiroz posam ao lado de Hailey Bieber em NY





Bruna Marquezine não cansa de vencer e desta vez a atriz se juntou à atriz Camila Queiroz para causarem um alvoroço nas redes sociais. A dupla de atrizes brasileiras posaram ao lado da modelo, Haliey Baldwin Bieber, esposa do cantor Justin Bieber.

As celebridades estavam juntas em Nova York para o evento da reabertura da loja Landmark da Tifanny & Co, na última quinta-feira (27).













O evento reuniu diversos nomes renomados no mundo musical, do cinema e da moda como Sabrina Sato, Katy Perry, Pharrel Williams e muitos outros. Mas o encontro que abalou as estruturas da web foi o de Marquezine, Camila Queiroz e Hailey Bieber.

O encontro foi registrado também pelos convidados e deixou muitos brasileiros empolgados no Twitter. "Camila Queiroz, Bruna Marquezine e Hailey Bieber juntas é muita beleza para apenas uma foto.", escreveu uma internauta. "lindas divas e a Virgínia americana", escreveu outra internauta.



SÃO ELAS! Camilla Queiroz, Bruna Marquezine e Hailey Bieber no evento da Tiffany & CO. pic.twitter.com/etXERJESRs — Tracklist (@tracklist) April 28, 2023









ENCONTRO DE LENDAS! Bruna Marquezine, Hailey Bieber e Camila Queiroz no evento da Tiffany & Co. pic.twitter.com/Gg6WvrSjx0 — UpdateCharts (@updatecharts) April 28, 2023









Primeiro Zendaya e agora Hailey.A Bruna Marquezine não para de vencer!O ENCONTRO DO SÉCULO ACONTECEU



Bruna Marquezine, Hailey Bieber e Camila Queiroz no evento da Tiffany&Co. em Nova Iorque.Elas juntas foi o motivo do meu colapso pic.twitter.com/99oQrLLuRE pic.twitter.com/dOZBqQd5Gk https://t.co/8vj2bLayw3 — Nay (@DH_Njr) April 28, 2023













Recentemente, Bruna Marquezine quebrou a internet ao compartilhar o momento em que se encontra com a atriz norte-americana Zendaya, estrela da série de sucesso "Euphoria", de quem Bruna sempre disse ser grande fã.

BRUNA MARQUEZINE E ZENDAYA ESSE É O TWEET pic.twitter.com/b3iKF9tgHF — luiz henrique (@luizhenrisque) April 26, 2023









Primeiro Zendaya e agora Hailey.... A Bruna Marquezine não para de vencer! pic.twitter.com/W2hkHvw8Rc — Bia 📖♡ (@tt_dabiah) April 28, 2023