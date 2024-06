Endrick, jogador do Palmeiras, e a namorada Gabriely Miranda, participaram do PodDelas na última sexta-feira (13) e revelaram que possuem um "contrato" de namoro com diversas regras. As cláusulas foram escritas pela influenciadora e incluem e-mail, RG, CPF e assinatura de ambos. Quando uma regra é quebrada, o outro precisa ser recompensado para "pagar". Entenda as regras. Reprodução/Instagram