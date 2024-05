Reprodução Namorada e mãe de Endrick protagonizam climão no 'Conversa com Bial'

Os internautas repercutiram a participação da namorada e mãe do jogador de futebol Endrick no programa "Conversa com Bial", exibido na segunda-feira (6). No episódio, Gabriely Miranda e Cíntia Ramos parecem conflitar sobre a ida da jovem para a Espanha, onde o craque passará a atuar como membro do Real Madrid.

Um trecho do programa ganhou destaque nas redes sociais. Nele, a matriarca Cíntia Ramos aponta que o filho de 17 anos e a nora Gabriely, de 21, estão muito novos para casar e justifica que eles têm "muita coisa pela frente".

Outro momento que chamou atenção foi quando o apresentador Pedro Bial questionou se Gabriely estava curtindo a "ideia de morar na Europa, em Madrid". A jovem fugiu do assunto, bastando em responder: "Será? É uma incógnita ainda". Neste instante, Cintia também se manifesta: "É, para todos nós".

O apresentador pressiona e pergunta se ela não vai se mudar para a Europa com o namorado. "Não [sei]. A gente ainda está resolvendo ainda", apontou.

"Ele [Endrick] é uma pessoa que a gente tem certeza que vai brilhar com os meninos lá em Real Madrid, foi para isso que eu passei, que meu esposo passou, para nós estarmos aqui. Isso aí é o sonho realizado, e não importa se eu vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos ou não, o que importa é isso, a família", destacou Cíntia.

Se a mãe do Endrick tivesse participado do filme "Corra!", nada daquilo tinha acontecido... pic.twitter.com/6bNEL8mtI0 — . (@nel_1914) May 7, 2024

