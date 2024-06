Reprodução/Instagram Namorada de Endrick, Gabriely Miranda, faz festa de despedida e ganha abraço da sogra

Gabriely Miranda, namorada de Endrick, contou nas redes sociais que teve uma festa de despedida na noite de terça-feira (5). A cerimônia reforça os rumores de que a modelo de 21 anos vai para a Europa acompanhar o jogador, que se despede do Palmeiras para jogar no Real Madrid, da Espanha.

Em seu perfil do Instagram, a jovem mostrou todos os detalhes da festa, incluindo a presença de uma convidada surpreendente: a sogra, Cíntia Ramos, com quem protagonizou um climão durante participação no programa 'Conversa com Bial' (TV Globo). Cíntia e Gabriely apareceram abraçadas e sorrindo, enquanto posavam para uma foto.

Já Endrick, que está em Orlando, nos Estados Unidos, com a seleção brasileira, não esteve presente no evento organizado pela namorada. O atacante de 17 anos também ganhou uma festa de despedida de amigos e familiares na última semana. Já no dia 30, ele fez o último jogo com a camisa do Verdão, em partida pela Copa Libertadores contra o San Lorenzo.

Fotógrafa confirma que Gabriely Miranda está se despedindo do Brasil

Gabriely não deixou claro do que se tratava a despedida. Mas a fotógrafa da festa, Kamila Strada, deixou escapar em seu Instagram que a modelo está deixando o país.

"Vou entrar a madrugada editando, enquanto isso, posso contar com a minha equipe cobrindo a despedida da Gaby Miranda do Brasil", escreveu a profissional nos Stories.

No mês passado, trechos da participação de Gabriely e Endrick no 'Conversa com Bial' repercutiram na web. Um dos momentos que chamaram atenção foi quando o apresentador Pedro Bial questionou se a modelo estava curtindo a "ideia de morar na Europa, em Madrid". Ela desviou do assunto, respondendo apenas: "Será? É uma incógnita ainda", ao que a mãe do jogador rebateu: "É, para todos nós".

O apresentador insistiu e perguntou se Gabriely não iria se mudar para a Europa com o namorado. "Não [sei]. A gente ainda está resolvendo ainda", comentou.

"Ele [Endrick] é uma pessoa que a gente tem certeza que vai brilhar com os meninos lá em Real Madrid, foi para isso que eu passei, que meu esposo passou, para nós estarmos aqui. Isso aí é o sonho realizado, e não importa se eu vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos ou não, o que importa é isso, a família", destacou Cíntia.

