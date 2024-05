Reprodução Instagram - 24.5.2024 Gabriely Miranda compartilhou resultado de drenagem linfática

A influenciadora Gabriely Miranda , de 21 anos, surpreendeu os fãs e seguidores na última quinta-feira (23), quando usou as redes sociais para compartilhar o resultado de um procedimento estético. Ela postou a mudança nos stories do Instagram.



Nas fotos, a namorada do jogador Endrick, de 17 anos, mostrava o antes e depois de uma drenagem linfática que realizou. Este tipo de procedimento é conhecido por auxiliar o sistema linfático na eliminação do excesso de fluidos corporais, além de desinchar o corpo e reduzir medidas.



Fora os efeitos práticos no físico, a drenagem linfática também proporciona relaxamento e Gabriely Miranda mostrou ser adepta da prática. A influencer virou assunto na web. Isso porque protagonizou uma polêmica com a sogra, Cíntia Ramos, neste mês.



Durante participação no “Conversa com Bial”, Gabriely e Endrick revelaram que gostariam de se casar jovens. A mãe do jogador, no entanto, desaprovou a atitude e causou um climão. “Os dois são muito novos para casar, ainda tem muita coisa pela frente”, disse Cíntia. Nenhum dos três se pronunciou após o ocorrido.

