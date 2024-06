Reprodução Instagram - 12.6.2024 Maya Massafera e Deolane Bezerra se encontram

Desde que passou pela cirurgia de redesignação sexual , Maya Massafera não foi vista falando. O mistério por trás do tom de voz da YouTuber é o assunto do momento. Deolane Bezerra, que se encontrou com ela na última terça-feira (11), comentou o assunto.



“Rapaz, se eu tava com uma curiosidade, acabou agora. Olha quem eu encontrei”, iniciou a advogada. Segundo Bezerra, a voz de Maya está “linda e maravilhosa”. “Já já ela fala para vocês ouvirem também”, garantiu a ex-peoa de “A Fazenda 14”.



“Maya Massafera, conheci só pelo olhar. Eu no espelho, quando vejo o olho atrás, eu digo: 'Mulher'. Mulher tua voz está linda, deixa de besteira, já dá um oi, tchau, e vai para ativa”, acrescentou Deolane.



Amigas, as celebridades se encontraram em um salão de beleza, localizado em São Paulo. Bezerra ainda ironizou o “sumiço” de Massafera das redes sociais durante os últimos oito meses.



“Meu amor, agora eu quero perguntar uma coisa, você fala no meu ouvido. Como é que você aguentou tanto tempo longe da internet? Porque se sou eu, eu já tava com nome no SPC e no SERASA”, brincou.

Maya Massafera tem 33 anos de idade e acumula milhares de seguidores no Instagram e YouTube Reprodução Instagram - 11.6.2024 Massafera tem apostado em looks de alta costura Reprodução Instagram - 11.6.2024 Maya Massafera ainda não mostrou como está a voz desde que passou pela cirurgia de redesignação sexual Reprodução Instagram - 11.6.2024 Influencer polemizou com revista brasileira após não ter sido capa da versão impressa Reprodução Instagram - 11.6.2024 Maya Massafera ficou conhecida por entrevistar famosos em seu canal do YouTube Reprodução Instagram - 11.6.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp