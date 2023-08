Reprodução Instagram - 07.08.2023 Deolane e Deborah

Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque tiveram mais uma discussão no último domingo (6). Ambas participaram da última edição do reality show da Record “A Fazenda”, em 2022, e eram tidas pelo público como as grandes rivais do programa. “Eu e você na mão, sozinhas”, disse Albuquerque.



“Entrei na sua mente que nem água, você não esquece. Já contou para eles que você nunca me procurou aqui fora? Que não sustentou o que falou lá em ‘A Fazenda’? Vem me pegar, mas vem sozinha, sem aquela palhaçada que você faz com segurança”, iniciou Deborah no Instagram.



O início do desentendimento, de acordo com Deborah, foi um vídeo no qual Deolane e o influenciador Álvaro fingem que estão brigando, com as mãos para atrás, da mesma forma que costuma ocorrer em realities. Isso porque, já que as agressões geram expulsões, os participantes se enfrentam com as mãos longe, para não serem eliminados.



Após as falas de Albuquerque, a advogada se pronunciou nos stories, afirmando que buscavam engajamento através de polêmicas com ela. “Minha gente, eu cheguei a conclusão de que eu sou especialista em ressuscitar mortos na internet. Para engajamento me chamem”, ironizou Deolane.



Logo depois, Deborah voltou aos stories do Instagram para rebater o pronunciamento da influenciadora Bezerra. “Cheguei a conclusão de que eu sou especialista em dar apelidos que pegam, em falar realmente a verdade e sustentar as coisas que eu falo. Essa pamonha, fake, fraca, bafuda, replicando nossas brigas até hoje”, afirmou.

