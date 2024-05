Reprodução/Instagram Deolane faz exames para entender falta de libido: '25 tubos de sangue'

Deolane Bezerra contou aos seguidores que passou por exames para descobrir por que não vem sentindo desejo sexual.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou o momento em que retirava 25 tubos de sangue para investigar a falta de libido.

"Tô lascada, vou ficar sem sangue. Os homens não sabem chegar e eu tô achando que o probleminha é meu", contou ela.

Além disso, a ex-A Fazenda descreveu sem censurar a vagina após realizar exames ginecológicos. "Fiz um bicho aqui que eu vi a minha coisa todinha dentro. Todinha. Bem rosinha".

Vale lembrar que Deolane vive rumores e especulações de affair com Fiuk. Mesmo os dois afirmando que são "apenas amigos", eles se presentearam e fizeram declarações um ao outro nas redes sociais e voltaram a dar o que falar.

Deolane Bezerra faz exames para descobrir o motivo de não sentir vontade de ter relações sexuais. pic.twitter.com/xf35S3LDBO — Central Reality (@centralreality) May 20, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp