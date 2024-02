Reprodução/Instagram - 15.02.2024 Deolane Bezerra se defende após postar foto utilizando cordão de traficante





Na última quarta-feira (14), em publicação no stories do Instagram, a influenciadora Deolane Bezerra se defendeu após ser alvo de críticas por tirar uma foto com o cordão em baile no Complexo da Maré. No entanto, o dono do cordão pertence ao chefe do tráfico da favela.

De acordo com uma notícia do portal g1, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que já acompanha a movimentação dos traficantes da região, abriu uma investigação para avaliar a relação de Deolane com os criminosos.





Após viralizar o ocorrido, a advogada justificou a presença no Baile da Disney, que acontece em uma das comunidades do Complexo da Maré. "Deixa eu esclarecer. Tava lá no Baile da Disney [...] Fui bem recebida, não gastei um real, sai dez horas da manhã", iniciou ela.

"Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão. Botaram cordão em mim, tiraram. Eu vim da favela e vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. Eu vou mesmo. Eu sou artista", justificou Deolane. "Deixa eu viver, vai logo cuidar da vida de vocês", finalizou a influenciadora.

Após o pronunciamento, a advogada continuou falando do assunto na noite de quarta-feira (14). Em um stories posterior, Deolane publicou um vídeo interagindo com fãs. "Eu sou isso aqui", se defendeu. Além disso, ela também repostou um vídeo de uma fã em que aparecia dançando no baile. "Olha aí o crime que eu estava cometendo", disse ela.

Por fim, nesta quinta-feira (15), a influenciadora se justificou mais uma vez nas redes sociais. Em um carrossel de fotos publicados no Instagram, ela mandou indiretas com a música "Acordei Bem Cedo", do funkeiro Mc Kadu.





"F*da é falar de toda vez que eu já pensei em parar. Só porque zé povinho falava que eu não ia chegar. Lembro também que vários colou pra desmotivar. Minha fé no Criador que me fez caminhar. Viver é a meta já que estamos de passagem", referenciou Deolane.

Ao repostar a publicação no stories, ela se defendeu novamente. "Os escolhidos são perseguidos", expressou.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: