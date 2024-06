Reprodução Instagram/ Netflix - 4.6.2024 Sean Lennon e Príncipe Harry

Filho do artista John Lennon (1940-1980) , Sean Lennon, de 48 anos, veio a público dizer que estava sofrendo ameaças de morte após ter feito críticas ao príncipe Harry, de 39. Sean começou a polêmica nas redes sociais depois de debochar do livro biográfico do filho mais novo de Rei Charles III.





"Recebi umas 3 ou 4 ameaças de morte desde que zombei do título do livro de Harry e depois disse que era justificado porque ele é um idiota, e que ele e eu merecemos ser ridicularizados. É isso aí, internet", escreveu ele.





Intitulado originalmente como "Spare", a obra de Harry foi traduzida no Brasil com o título "O que Sobra". "Minha aguardada crítica sobre a autobiografia do Príncipe Harry em duas palavras: 'Me poupe'", ironizou Sean, por meio do X, antigo Twitter.





Cunhado da princesa Kate Middleton , príncipe Harry não se pronunciou sobre a polêmica envolvendo as críticas feitas por Sean Lennon. No entanto, vale lembrar que esta não é a primeira vez que a família Lennon protagoniza uma celeuma com a realeza britânica.





Em 1963, John Lennon fez uma piada em um show que contava com a presença de Rainha Elizabeth II (1926-2022). “Para essa última música, queria pedir uma ajuda de vocês. O pessoal com os ingressos mais baratos podem bater palmas, os outros podem sacudir as joias”, ironizou o músico na época.

