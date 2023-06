Foto: EMI / Domínio Público / Wikimedia Commons Vem aí a inédita dos Beatles com voz de Lennon recuperada através de IA





Em um feito inédito, Paul McCartney unirá sua voz com o saudoso John Lennon (1940-1980) em uma música inédita com a utilização da Inteligência Artificial (IA) .

McCartney revelou que a Inteligência Artificial foi utilizada como recurso para uma demo antiga na extração dos vocais originais de Lennon .





"Acabamos de terminar e será lançado neste ano", disse o ex-beatle de 80 anos , explicando que o novo single se chamará Now and Then .

John Lennon , que foi assassinado em Nova York no dia 8 de dezembro de 1980 aos 40 anos , escreveu Now and Then e sua viúva, Yoko Ono entregou a fita com a canção à McCartney em 1994, com o título For Paul .

A faixa seria incluída no projeto Anthology de 1995 , que incluiu um documentário histórico com os membros remanescentes dos Beatles , em versões físicas de três volumes e álbuns duplos , além de um livro sobre a história dos Fab Four .

No entanto, eles escolheram Free As A Bird e Real Love dessa fita entregue a McCartney por Yoko . O músico Jeff Lynne , do Electric Light Orchestra (ELO) foi convidado para o projeto.

O método de extração de voz por Inteligência Artificial já havia sido aplicado por Peter Jackson no documentário Get Back que foi disponibilizado em 2021 na Apple TV . Jackson fez o mesmo trabalho com um pequeno pedaço de fita cassete .

“Tínhamos a voz de John e um piano e ele podia separá-los com IA. Eles dizem à máquina: ‘Essa é a voz. Isto é uma guitarra. Perca a guitarra. Então, quando viemos fazer o que será o último disco dos Beatles, era uma demo que John tinha. Conseguimos pegar a voz de John e torná-la pura por meio dessa IA. Então podemos mixar o disco, como você faria normalmente. Então, isso lhe dá algum tipo de margem de manobra" , disse Paul McCartney .

Contudo, o lendário músico admite que a IA é “meio assustadora” .

E acrescentou: “É o futuro. Teremos apenas que ver aonde isso leva".

Now and Then deverá ser lançada pela gravadora Universal Music com a data a ser informada em breve.