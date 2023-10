Foto: EMI / Domínio Público / Wikimedia Commons Vem aí a inédita dos Beatles com voz de Lennon recuperada através de IA

Nesta segunda-feira (9), Paul McCartney usou o Instagram para celebrar o aniversário de John Lennon. O cantor estaria celebrando 83 anos se não tivesse sido morto por um fã na frente do apartamento em que morava em Manhattan, Nova York, em dezembro de 1980.

"Comemorando o aniversário do meu amigo e colaborador maravilhoso, John Lennon", legendou o post. A foto mostra o cantor no palco, com uma foto de John no telão atrás.

Os dois se conheceram na adolescência, quando Paul convidou John para participar da banda que fazia parte na época, chamada The Quarrymen. Anos depois, eles convidaram George Harrison, que na época tinha 14 anos, e Stuart Sutcliffe, os quatro deram início aos The Beatles, em 1960.