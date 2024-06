Reprodução/X Kate Middleton tem estado de saúde delicado, diz biógrafa de Lady Di

Lady Colin Campbell, biógrafa de Lady Di detalhou o estado de saúde de Kate Middleton. A princesa de Gales foi diagnosticada com câncer e revelou a notícia em março.

A escritora afirmou que a esposa do príncipe William está com o estado de saúde delicado. "Kate está muito doente. O tratamento é exaustivo. Ela tem que se reservar para se recuperar e poder cuidar dos três filhos, que são muito pequenos. Ela está doente demais para ser ativa", declarou Colin à revista espanhola Mujer Hoy.

Segundo a biógrafa, Kate ficará longe da vida pública até o final do ano. Ela assumirá compromissos profissionais, mas não será vista pelos próximos meses.

"Os britânicos estão muito conscientes das circunstâncias muito adversas que o príncipe William está tendo que viver. Ele está fazendo o que qualquer um poderia fazer em seu lugar", completou a fonte, se referindo ao diagnóstico da esposa e pai de William.

