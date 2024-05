Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa passeia com Terezinha e esclarece relação com Belo

A fisiculturista, dançarina e influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, de 40 anos, resolveu se pronunciar sobre os rumores de que ela e o cantor Belo teriam reatado o relacionamento. As especulações aumentaram nas redes sociais depois de Gracyanne ter se encontrado com a ex-sogra, Terezinha Vieira.





Por meio dos stories do Instagram, na última quinta-feira (30), ela esclareceu a situação com o músico. Além disso, Barbosa pontuou como é a relação dela com a mãe de Belo, com quem se relacionou por 16 anos.





“Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje. Então vamos lá: não voltamos! Convivo com a dona Teresinha há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa. Aqui, ela sempre encontrará carinho, atenção, amor e amizade. Não só ela, mas toda a família”, afirmou.





Segundo Gracyanne, ela e Terezinha se encontraram por alguns compromissos que a mãe de Belo tinha na rua. "Hoje, ela tinha umas coisas para fazer na rua, fui levá-la, conversamos, nos divertimos. Ela é muito engraçada e sincera. Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e para onde eu for, ela vai”, concluiu.





Em meio às acusações de traições vindas de ambos os lados, Gracyanne e Belo se separam após 16 anos juntos. O ex-casal, no entanto, já declarou que não descarta uma possível reconciliação. O término veio à tona no dia 18 de abril deste ano.

Chance de reconciliação? Se depender de Gracyanne, ela e Belo podem, sim, reatar. A ex-dançarina afirmou que ainda ama o cantor e ressaltou que se arrepende do caso extraconjugal que ela teve com um treinador que conheceu na academia em que malhava. (Reprodução) Belo decidiu se mudar! Após o término e a traição virem à tona, Gracyanne contou ao colunista Leo Dias que o marido estava se mudando da residência na qual eles conviviam. Os dois moravam em uma luxuosa mansão localizada no Bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Reprodução Instagram - 19.4.2024 Cancelamento de compromissos - Em meio à polêmica do conturbado divórcio, Belo optou por se resguardar de aparições públicas. Na quinta-feira (18), ele faria uma coletiva de imprensa comentando os 30 anos de carreira do Soweto, mas cancelou o evento. Reprodução Gracyanne Barbosa surgiu abalada em um vídeo publicado nas redes sociais. A influenciadora reiterou estar arrependida do que fez e disse, ao portal Leo Dias, que 'onde existe amor existe chance [de reconciliação]'. Reprodução Instagram - 19.4.2024 Pulada de cerca - Após 15 anos juntos, o cantor Belo e a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa se separaram nesta quinta-feira (18). A fisiculturista confirmou ao iG Gente que ela e o músico tinham colocado um fim na relação. Ao portal Leo Dias, ela admitiu que traiu o então marido com um personal trainer: Gilson de Oliveira; clique na foto para saber mais! Reprodução Traição resgatada - Depois que a traição de Gracyanne foi divulgada, internautas relembraram o término de Belo e de Viviane Araujo em 2007. À época, a fisiculturista foi apontada como pivô do término do músico e da atriz, mas nenhum dos envolvidos na polêmica confirmou a especulação. Pelo contrário, Belo e Gracyanne negam a versão. (Reprodução)





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp