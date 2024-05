O casamento entre Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 16 anos juntos. O casal era querido pelo público, ganhando muitos fãs ao longo dos anos. Entretanto, o início do relacionamento foi marcado por polêmicas e rumores de traição, que deu o título de “fura olho” para a modelo fitness. (Reprodução)

Antes de engatar no namoro com Gracyanne, o pagodeiro viveu em um romance de nove anos com a atriz Viviane Araújo. (Reprodução)

Na época em que esteve com Viviane, Belo chegou a ser preso por associação ao tráfico de drogas. Entretanto, o relacionamento continuou firme, com a atriz mantendo contato e indo nas visitas íntimas do cantor. (Reprodução)

Em 2007, Belo anunciou o término com a musa e engatou em um relacionamento com Gracyanne. Assim que saiu da prisão, ele se mudou para a casa da musa fitness, ficando noivo em 2008. (Reprodução)

Após a separação com a rainha de bateria do Salgueiro, rumores de que havia tido uma traição começaram a pairar. Na época, o Brasil abraçou a atriz, sendo sempre levado em consideração o fato de Viviane não ter abandonado Belo, nem quando ele esteve preso. (Reprodução)

Viviane afirmou que teria sido traída por Belo com Gracyanne, e que teria visto registros de ligações dele para a musa fitness, quando ainda eram casados. O pagodeiro e a ex-dançarina do Tchakabum negam a história. (Reprodução)

Os rumores de traição aumentaram quando o pagodeiro assumiu um relacionamento com Gracyanne, que era ex-dançarina do Tchakabum, que rapidamente ganhou antipatia do público. (Reprodução)

Gracyanne e Belo já haviam tido um affair anos antes de ele se relacionar com Viviane. A musa fitness conta que conheceu o cantor em São José do Rio Preto, quando ainda era dançarina, e teve um rápido namoro de dois meses com ele. (Reprodução)

Gracyanne sempre negou que tivesse se relacionado com Belo enquanto estava casado com Viviane. Anos depois, quando já estava casada com o pagodeiro, ela chegou a sugerir que ele reencontrasse com a rainha de bateria do Salgueiro para resolver todas as questões do passado. (Reprodução)

Belo, por sua vez, admitiu em 2012 que traiu algumas vezes Viviane Araújo, mas sempre enfatizando que nunca foi com Gracyanne. (Reprodução)

O relacionamento de Belo e Gracyanne foi marcado por momentos polêmicos. Em uma entrevista ao “Pânico na Rádio”, a musa fitness afirmou que é adpeta do sexo anal, mas que Belo não era um grande fã da prática. Além disso, ela acrescentou que não ficava chateada pois o casal “vai se adequando” e incorporando “brinquedinhos que resolvem”. (Reprodução)

O ex-casal também compartilha tatuagens. Enquanto Gracyanne tem tatuado o nome de Belo na região do cóccix, feita logo no primeiro ano de noivado. Eles ainda possuem o mesmo desenho, em que a musa tem escrito “Belo, eu te amo”, e ele “Gracyanne, eu te amo”. (Reprodução)