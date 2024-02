Reprodução/Instagram - 07.02.2024 Marcello Melo é pai pela segunda vez





Marcello Melo Jr vai ser papai pela segunda vez! Nesta terça-feira (7), o primeiro filho do artista com Carla Diniz nasceu. A notícia foi dada pela própria modelo nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto da mãozinha do bebê logo após o nascimento e também uma bexiga com os dizeres: “Bem-vindo, Joaquim".





A modelo ainda compartilhou alguns detalhes do quarto e dos brindes que vai dar para as pessoas que forem visitá-la no hospital.





Os pais da criança posaram juntos no Chá de Bebê, em novembro, quando revelaram o nome do filho.

Esse é o segundo filho de Marcello Melo Jr. O ator, de 36 anos já é pai de Maya, de 3 anos, de um rápido relacionamento que ele teve com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli.



Em breve, o ator poderá ser visto atuando no remake da novela Renascer, que será produzido pela Globo.

