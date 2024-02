Reprodução/Instagram Aline Wirley revela por que não mostra o rosto dos filhos adotivos

Aline Wirley e o marido Igor Rickli publicaram um vídeo nesta terça-feira (20) comentando o processo de adoção dos dois filhos e explicando aos seguidores o motivo de não mostrar o rosto das crianças. O casal já era pai de António, de 8 anos, que está no elenco da novela "Família é Tudo", substituta de "Fuzuê".

Através do Instagram, a dupla apareceu para celebrar os três meses que estão em convivência com as crianças.

"Estamos muito felizes porque estamos quase completando três meses de convivência do nosso processo de adaptação, então se tudo continuar nesse fluxo, a gente vai ter finalmente a guarda dos nossos filhotes, dos nossos amores", contou o ator.



Aline acabou com a dúvida ao explicar o motivo de preservar a identidade dos filhos. "Muita gente pergunta porque a gente não mostra o rostinho deles. Esse processo é um processo sigiloso, então realmente a gente não pode mostrar por segurança, basicamente é isso".

Apesar do sigilo do momento, a atriz disse estar na espera de poder apresentar os novos membros da família.

"A gente está com muita expectativa de que vocês conheçam os nossos filhos, porque eles são maravilhosos. A gente está adotando, mas eles também estão nos adotando. Abrindo o coração, abrindo espaço para acolher essa família, esse pai, essa mãe, esse irmão. Então é um processo muito intenso e de muitas camadas. Cada dia é um dia", completou.