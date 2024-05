Reprodução Instagram - 27.5.2024 Klara Castanho e Dani Norton

Conhecida pela atuação em novelas, filmes e séries, a atriz Klara Castanho, de 23 anos, usou as redes sociais no último domingo (26) para comentar a eliminação dela no “Dança dos Famosos”, quadro da atração dominical “Domingão com Huck”.



“Esse post é um agradecimento ao desafio mais maluco que eu já topei nessa vida. Eu sempre fui a que nos rolês ficava sentadinha assistindo às pessoas dançarem horrores, sempre fui a mais dura e sem ritmo possível. E olha onde chegamos”, iniciou a também apresentadora.



Castanho aproveitou para agradecer aos funcionários do programa apresentado por Luciano Huck. “Agradeço a toda equipe do Dança dos Famosos 2024. Todos. Produção, camarim, caracterização, direção, meus colegas de elenco e principalmente aos professores”, pontuou.



“Kike, Tali e Amaury, amo vocês! Meus parceiros de dores e desafios. Agora em especial, Dani. O que é você? Você tirou leite de pedra. A cada semana, a cada ritmo, a cada resistência minha, você soube, com maestria, fazer milagre”, completou ela, em agradecimento ao coreógrafo Dani Norton.



Além de Klara Castanho, o “Dança dos Famosos” teve outras baixas no elenco durante o último programa. No domingo (26), também foram dispensados pela repescagem os participantes: Henri Castelli, Bárbara Coelho, Klara Castanho e Talitha Morete.

