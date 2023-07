Reprodução/Instagram - 27.06.2023 Talitha Morete apresenta o 'É De Casa' e substitui Ana Maria Braga na Globo





Talitha Morete entrou na Globo em 2010 e expressa o orgulho de estar “vivendo o maior sonho” após 13 anos na emissora. Oficialmente no comando do “É De Casa” há um ano, com a transição das “Super Manhãs” no canal, a apresentadora analisa que a conquista aconteceu diante de muito esforço e sacrifícios, além do apoio de veteranos da empresa, como Ana Maria Braga.

Substituta oficial da comandante do “Mais Você”, ao lado de Fabricio Battaglini, a profissional deu os primeiros passos na Globo como repórter da atração matinal e diz ser “pupila da Ana”. “Tenho uma relação muito legal com a equipe do ‘Mais Você’ e com a Ana Maria. Desde meu primeiro link ao vivo com a Ana, já foi muito maravilhoso. Ela sempre foi muito generosa comigo”, conta ao iG Gente.

Impacto de Ana Maria Braga

“Fui aprendendo, amadurecendo e crescendo ali. Sempre falo que, se estou onde estou hoje, foi muito graças ao ‘Mais Você”, completa. Entre os aprendizados que teve com Braga, Morete cita um conselho importante que recebeu da apresentadora durante a transição da carreira, de repórter para a apresentação de programas na casa.

“Lembro que a Ana olhou para mim e falou: ‘Estou muito feliz por você. Continue sendo você, nunca deixe de ser você’. Isso é algo sempre muito presente, de manter meus pés no chão, não perder a humildade, onde quer que eu esteja [...] A Ana é minha grande inspiração da vida. Sempre serei grata por tudo que ela já fez por mim”, relata.





A apresentadora descreve como “uma alegria e responsabilidade muito grande” a oportunidade de assumir o comando de um programa já consagrado na programação da emissora. Ana Maria se ausentou por quase um mês no início deste ano, por questões de saúde, e Talitha ainda relembra da rotina agitada na época.



“Estava trabalhando de segunda a sábado. Mas eu quis tanto isso, batalhei tanto por isso. As pessoas falavam: ‘Poxa, não está cansada? Você só trabalha’. Mas era o meu maior sonho. Estou fazendo o que tanto quis, batalhei para caramba, para estar ali onde estou. E hoje eu consegui. Então não posso nem reclamar, estou feliz da vida e Graças a Deus tenho saúde para estar ali de segunda a sábado”, comenta.

Talitha Morete celebra chegar na posição que almejava após caminhar “degrau por degrau” na empresa e assume ficar ainda mais orgulhosa pela evolução não ter sido “de um dia para o outro”. Ela também elogia Ana Maria Braga por conseguir construir um público fiel há mais de 20 anos atuando no canal. “Ela é tão amada, respeitada e tem uma credibilidade tão incrível. É uma honra e um privilégio [substituí-la]”, observa.

“O sucesso da Ana é esse, a espontaneidade e a verdade dela. A Ana é aquilo, ela não está ali também fazendo um personagem. Acho que isso é encantador na televisão. Se errar, dá risada de si mesma, está tudo bem e faz parte da vida. Essa é a sabedoria que mais tento fazer todos os dias”, reflete.

Jogo de cintura no ‘É De Casa’

Ser espontânea e não “fazer um personagem” é algo que auxilia Morete a lidar com os imprevistos em um programa como o “É De Casa”, que fica no ar para cerca de 20 milhões de pessoas por cinco horas aos sábados. A apresentadora menciona que o maior desafio de comandar um programa como este é “ter jogo de cintura para conseguir mudar de um assunto para o outro”.

“O fato de estar ao vivo, a gente tem que estar preparado para tudo, para todos os improvisos. O desafio é conseguir falar de praticamente tudo, diferentes assuntos no mesmo programa e sem perder o ritmo”, afirma. Quando algo sai do planejado, da quebra de um vaso a uma notícia de última hora que muda o roteiro, Talitha diz sempre transmitir a verdade ao público.





“Sempre assumo quando alguma coisa não dá certo ou alguma coisa sai do previsto assim. Porque quem está em casa sabe o que está acontecendo também. O melhor de tudo é ter o jogo de cintura e levar com espontaneidade”, pondera. Entre os cafés nos intervalos para manter a energia após acordar às 4h da manhã, ela ainda destaca a importância de trabalhar ao lado de Rita Batista, Thiago Oliveira e Maria Beltrão.

“Todo mundo se respeita, se admira. A gente encaixou tão bem, estamos tão entrosados, que parece que já trabalhamos juntos há muitos anos [...] Temos uma troca muito legal e importante, a gente já se entende no olhar. Cada um veio de um lugar com experiências assim distintas, cada um com uma bagagem, que são tão complementares. Isso faz toda a diferença para quem está em casa assistindo também”, analisa.





Terapia do ‘soco’ e redes sociais

Entre as edições semanais do “É De Casa” e outros compromissos profissionais como empreendedora de uma marca de joias, Talitha Morete valoriza exercícios físicos e enxerga aulas de luta como uma “terapia”. “Às vezes as pessoas pensam só no corpo, como faço para manter o corpo. Mas acho que vai muito além da forma física, é manter a mente sã. Vou para o muay thai, aquilo para mim é uma terapia, sabe, socar [risos]”, pontua.

Colocar um filtro nas ações nas redes sociais também surge como uma estratégia para lidar com a exposição do trabalho como uma pessoa pública. “Nem tudo vale a pena ler, porque às vezes você se machuca e aquilo não vai te acrescentar em absolutamente nada, muito pelo contrário vai te deixar para baixo. Nesses anos todos fui aprendendo a ter inteligência emocional de saber usar a plataforma da melhor maneira. Não é evitar, mas até um filtro [...] Tem gente que só está ali para isso [propagar ódio]”, expressa.





